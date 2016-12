Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Frosinone - Tanti indisponibili per Longo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiudere in testa, per continuare a rimanere in scia dei diretti concorrenti. Il Frosinone di Pasquale Marino sfida la Pro Vercelli, in una trasferta insidiosa che potrebbe far perdere punti per strada ai ciociari. Una gara equilibrata, scontata solo sulla carta: i gialloblu hanno esperienza nella categoria, ma non devono assolutamente sottovalutare nulla. I padroni di casa sono in crisi nera e serviranno dunque punti preziosi per evitare brutte sorprese. La squadra ciociara non sbaglia quasi mai fuori casa ed ora è arrivato il momento di tirar fuori gli artigli, da veri leoni.

Il match, che potrete seguire su Tuttomercatweb dalle ore 19.30, è stato affidato al signor Marco Serra. La sfida è l’ultima di questo anno solare e chiude il girone di andata: il campionato riprenderà dopo la sosta invernale.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI – I bianconeri non stanno giocando un bel calcio e sono nelle zone dei play out. In un momento davvero particolare, i padroni di casa cercano punti da mettere in cascina per le prossime sfide. La squadra di Longo è davvero in difficoltà ed ha moltissimi indisponibili. 4-4-2 d’emergenza con Emmanuello sulla sinistra e Baldini adattato sulla destra. In attacco La Mantia e Morra, con Altobelli che torna a centrocampo dopo un turno di riposo.

COME ARRIVA IL FROSINONE – La vittoria all’ ultimo minuto ha rilanciato i ciociari, che ora sognano in grande. L’obiettivo è mantenere il passo dell’ Hellas Verona per giocarsi la promozione diretta al prossimo campionato di serie A. Problemi in difesa per Marino, che dovrà fare a meno dello squalificato Ariaudo: per il resto confermati gli uomini che hanno battuto il Benevento. In attacco Ciofani e Dionisi, con Kragl sulla destra, mentre Sammarco e Gori vanno in mediana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-4-2): Provedel; Berra, Luperto, Bani, Eguelfi; Baldini, Palazzi, Altobelli, Emmanuello; La Mantia, Morra. Allenatore: Moreno Longo

FROSINONE (3-4-3): Bardi; Brighenti, Pryima, Russo; Ciofani M., Sammarco, Gori, Mazzotta; Kragl, Ciofani, Dionisi. Allenatore: Pasquale Marino