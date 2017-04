Le probabili formazioni di Real-Bayern- Atto secondo al "Bernabeu"

Fischio d'inizio alle 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Real Madrid-Bayern Monaco, atto secondo. Questa sera al “Bernabeu” si giocherà il ritorno del big match fra spagnoli e tedeschi valido per i quarti di finale di Champions League. La sfida di andata si è conclusa con il successo in rimonta delle Merengues all'Allianz Arena grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha segnato il suo 100° gol in competizioni Uefa. Alla formazione di Ancelotti servirà uno scatto da campione per provare l'impresa in uno stadio dove poche squadre sono riuscite a portare a casa l'intera posta in palio. L'andamento in trasferta del team bavarese non è impeccabile. Nel torneo europeo sono arrivate due vittorie, l'ultima sul campo dell'Arsenal per 5-1, e due sconfitte, una delle quali proprio nella capitale spagnola contro l'Atletico. La squadra di Zinedine Zidane, che in formazione rimaneggiatissima ha vinto in rimonta a Gijon, in casa ha raccolto tre vittorie e un pareggio, contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi, e vuole difendere a tutti i costi il gol di vantaggio. Al Bayern servirà un successo con due gol di scarto per accedere alle semifinali. In caso di successo degli ospiti 2-1, la partita proseguirà ai tempi supplementari. Il direttore di gara di questa sfida sarà l'unghere Viktor Kassai.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Zinedine Zidane schiererà la formazione titolare ma non dovrebbe contare sull'infortunato Bale. Al suo posto confermatissimo Isco, mattatore assoluto nella serata di Gijon, al fianco di Benzema e Cristiano Ronaldo. In difesa davanti a Keylor Navas ci saranno Carvajal e Marcelo sugli esterni con Sergio Ramos e Nacho a completare il pacchetto arretrato. In mediana invece ci saranno Kross, Casemiro e Modric.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Dovrebbe rientrare dal primo minuto Lewandowski e riprendere il suo posto al centro dell'attacco. In caso di forfait è pronto Muller a subentrare. In difesa davanti a Neuer ci saranno Lahm, Boateng, Alaba e Bernat. In caso di non utilizzo del centrale tedesco, in dubbio, potrebbe essere arretrato Xabi Alonso, titolare in mediana con Vidal, e l'impiego in mediana dell'ex Barça con Muller sulla linea dei trequartisti insieme a Robben e Ribery.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Bernat; Vidal, Xabi Alonso; Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Carlo Ancelotti.