Le probabili formazioni di Salernitana-Latina - Coda e Di Nardo dal 1'

Massimo Coda

Pasquetta in campo per Salernitana e Latina, che si sfidano sul manto erboso dell'Arechi nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. I campani sono da tempo fuori dalla lotta salvezza e proveranno a riscattare il ko di Terni per rientrare in corsa per i play-off. Ultima spiaggia invece per i pontini, a quattro punti di distanza dai play-out. La gara sarà diretta dal signor Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Mauro Galetto della sezione di Rovigo. Il quarto ufficiale sarà invece Giovanni Luciano della sezione di Lamezia Terme.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Indisponibile Minala per squalifica, ancora infortunato Busellato. Bollini aveva pensato di far rifiatare Coda ma non dovrebbe rinunciare al capocannoniere granata. Ai suoi lati nel tridente offensivo agiranno Sprocati e Donnarumma.

COME ARRIVA IL LATINA - Vivarini è stato confermato dalla società ma sa bene di giocarsi una gara importante. Punterà ancora sul 3-4-3 con Mariga al centro della mediana in coppia con Pinato. In avanti possibile esordio da titolare per il giovane Di Nardo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3) - Gomis; Perico, Tuia, Bernardini, Bittante; Odjer, Ronaldo, Zito; Sprocati, Coda, Donnarumma. Allenatore: Alberto Bollini.

LATINA (3-4-3) - Pinsoglio; Coppolaro, Dellafiore, Bruscagin; Nica, Pinato, Mariga, Di Matteo; Insigne, Di Nardo, Buonaiuto. Allenatore: Vincenzo Vivarini.