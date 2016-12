Le probabili formazioni di Salernitana-Perugia - Coda sfida Bianchi

Fischio d'inizio alle 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Massimo Coda © foto di Federico Gaetano

Chiuderanno il loro girone d'andata Salernitana e Perugia che questo pomeriggio (ore 15.00) si affronteranno per la ventunesima giornata del campionato cadetto. Una partita delicatissima per gli uomini di Bollini, chiamati a riscattare gli ultimi due ko consecutivi, in particolar modo quello nel derby di Avellino. Situazione meno complicata ma comunque non facile per gli umbri, costretti a fronteggiare una vera e propria emergenza di uomini. La gara sarà diretta dal signor Aureliano della sezione di Bologna il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi di La Spezia e Galetto di Rovigo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Bollini ritrova Bernardini e Coda ma allo stesso tempo deve fare i conti con l'assenza di Mantovani e le condizioni tutt'altro che eccellenti di Tuia e Perico. In difesa chance per Laverone sulla corsia di destra, mentre in attacco Donnarumma dovrebbe partire nuovamente dalla panchina.

COME ARRIVA IL PERUGIA- Tante assenze pesanti per Bucchi che in attacco s'affiderà a Bianchi il quale sarà affiancato da Drolè e Buoaniuto vista l'assenza di Guberti. In porta conferma per Elezaj al posto dell'assente Rosati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Terracciano; Laverone, Perico, Bernardini, Vitale; Busellato, Ronaldo, Della Rocca; Rosina, Coda, Improta. Allenatore: Alberto Bollini.

PERUGIA (4-3-3): Elezaj; Imparato, Volta, Belmonte, Di Chiara; Zebli, Acampora, Dezi; Drolè, Bianchi, Buonaiuto. Allenatore: Cristian Bucchi.