Le probabili formazioni di Sassuolo-Samp - Emergenza attacco per i neroverdi

Fischio d'inizio oggi dalle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mapei Stadium ospita una Sampdoria in grande spolvero, che punta a fare più punti possibili e a continuare a sbarrare la strada ad un Sassuolo che non vince addirittura da sei incontri. Sarà sfida molto interessante tra Eusebio De Francesco e Marco Giampoalo, due tecnici molto chiacchierati in chiave prossimo mercato delle panchine. In serie A, il Sassuolo non ha mai battuto in casa la Sampdoria, segnando solo una rete e rimediando un ko. Blucerchiati imbattuti in casa della formazione emiliana anche per quanto riguarda le gare di B. A dirigere la gara sarà il signor Pairetto di Nichelino.

COME ARRIVA IL SASSUOLO Di Francesco costretto a ridisegnare il suo attacco, stante le indisponibilità dello squalificato Berardi e dell'infortunato Defrel. Out anche Gazzola, Magnanelli e Biondini. Solito 4-3-3 per la squadra emiliana con Consigli in porta, Lirola e Peluso terzini, con la coppia centrale Acerbi-Cannavaro. A metà campo il trio Pellegrini-Missiroli-Duncan, mentre davanti largo al tridente Politano-Matri-Ragusa.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA A Giampaolo mancheranno solo Sala e Muriel, per il resto qualche dubbio sulle condizioni di Barreto e Quagliarella, non al meglio in settimana. 4-3-2-1 per Giampaolo con Viviano in porta, Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini, il trio Praet, Torreira, Linetty a metà campo, mentre davanti la coppia Quagliarella-Schick, assistita da Bruno Fernandes.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-3-3) - Consigli, Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Pellegrini, Missiroli, Duncan; Politano, Matri, Ragusa. Allenatore: Di Francesco.

Sampdoria (4-3-1-2) - Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Schick, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Pairetto (Nichelino).