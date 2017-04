Le probabili formazioni di SPAL-Trapani - Problemi in attacco per Semplici

© foto di Federico Gaetano

Un lunch match verso la serie A, una partita da affrontare con il massimo impegno da parte di entrambe le compagini. La Spal capolista ospita il Trapani, che sta attraversando un ottimo periodo. Tanti gli obiettivi in gioco, fondamentali i punti in palio: i padroni di casa vogliono continuare a vincere per sperare nella promozione, i siciliani vogliono uscire definitivamente dalla zona retrocessione e scrivere il lieto fine in un’altra favola. Ma solo una delle due riuscirà ad uscire con il sorriso, anche perché in caso di pareggio non sorriderebbe nessuno.

La sfida tra Spal e Trapani, che potrete seguire su Tuttomercatoweb.com a partire dalle ore 11.30, è stata affidata a Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA LA SPAL – La vittoria contro il Brescia ha lanciato i padroni di casa in quel sogno chiamato serie A che può concretizzarsi davvero. Qualche problema per Semplici, che dovrà fare a meno dello squalificato Zigoni e dell’indisponibile Floccari. Scelte forzate in attacco, con Antenucci e Finotto dal primo minuto. Lazzari e Costa cercheranno di coprire la fascia, mentre Schiattarella, Castagnetti e Mora andranno a centrocampo.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Un girone di ritorno pazzesco, con quel 3-0 al Perugia che ha rilanciato ogni entusiasmo. Calori ha qualche problema a centrocampo, con Colombatto e Coronado squalificati. Ciaramitaro e Curiale dovrebbero prendere il loro posto. Nizzetto va dietro le punte, mentre Barillà rafforza il centrocampo.

Le probabili formazione

Spal (5-3-2): Meret; Lazzari, Cremonesi, Vicari, Giani, Costa; Schiattarella, Castagnetti, Mora; Antenucci, Finotto. Allenatore: Leonardo Semplici

Trapani (4-3-1-2): Pigliacelli; Casasola, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato; Maracchi, Ciaramitaro, Barillà; Nizzetto; Manconi, Curiale. Allenatore: Alessandro Calori