Le probabili formazioni di Spezia-Vicenza - Conferme per Di Carlo e Bisoli

Fischio d'inizio alle 20.30.

Ultimo turno del 2016 per Spezia e Vicenza. Si aprirà questa sera con la sfida del “Picco” la 21a giornata di Serie B, turno che precede la lunga pausa di tre settimane prima dell'inizio del girone di ritorno. La formazione di Domenico Di Carlo è reduce dal pareggio in casa del Pisa alla vigilia di Natale e con 27 punti si trova alle porte della zona playoff. I biancorossi di Pierpaolo Bisoli con tre successi consecutivi contro Verona, Ternana e Cittadella hanno abbandonato le zone basse della classifica e con 24 punti, al pari dell'Ascoli, hanno raggiunto il quattordicesimo posto. Gli aquilotti sono la squadra che, dopo il Latina, ha pareggiato di più nel corso della stagione: sono nove le volte in cui i liguri si sono divisi la posta in palio con gli avversari di turno. Lo Spezia ha perso soltanto due volte davanti al pubblico amico, contro Carpi e Verona, e al “Picco” è in serie positiva da tre turni con due successi e un pareggio. Il Vicenza ha conquistato più punti in trasferta che al “Menti”. Sono infatti 13 i punti conquistati fuori casa dai veneti frutto di quattro vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Quella di questa sera sarà la 18a gara che si giocherà in casa degli aquilotti. Nei precedenti incontri sono 7 i successi dei liguri, 8 i pareggi e solo due i successi degli ospiti, l'ultimo nella Coppa Italia 2002-2003. Lo scorso anno fu lo Spezia ad imporsi per 1-0 grazie al gol di Ciurria. L'incontro sarà diretto dal signor Valerio Marini della sezione arbitrale di Roma 1.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Domenico Di Carlo si affida al suo 4-3-3 per chiudere in bellezza il 2016. Davanti a Chichizola ci sarà una linea difensiva a quattro con De Col a destra, Migliore a sinistra e la coppia centrale formata da Valentini e Terzi a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo spazio a Vignali con Signorelli a destra e Pulzetti a sinistra. In attacco giocherà il tridente formato da Piccolo, Granoche e Piu.

COME ARRIVA IL VICENZA - Pierpaolo Bisoli non avrà a disposizione l'infortunato Benussi. In porta sarà il momento di Vigorito mentre in difesa troveremo Zaccardo a destra, Adejo ed Esposito al centro e Pucino a sinistra. In mediana agiranno Signori e Rizzo mentre al centro dell'attacco giocherà Galano. Alle spalle dell'ex Bari ci sarà il trio formato da Vita, Bellomo e Giacomelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Chichizola; De Col, Valentini, Terzi, Migliore; Signorelli, Vignali, Pulzetti; Piccolo, Granoche, Piu. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Vicenza (4-2-3-1): Vigorito; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Signori, Rizzo; Vita, Bellomo, Giacomelli; Galano. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.