Le probabili formazioni di Trapani-Brescia - Calori sfida il suo passato

Fischio d'inizio oggi dalle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico De Luca

Ultima chiamata. Per il Trapani di Calori, la sfida che chiude un 2016 tanto scintillante nella prima metà, quanto negativo nella parte conclusiva, ma sopratutto un confronto che potrebbe lasciare aperta qualche chance in vista della ripresa del campionato, prevista per metà gennaio. Di contro però, il Brescia di Cristian Brocchi intende chiudere l'anno solare con la tanto agognata vittoria fuori casa, che manca oramai dal 24 settembre. Trapani che, invece non vince da nove gare, esattamente dal 25 ottobre. Tre precedenti tra i due team in Sicilia, con un bilancio di due vittorie granata e una delle Rondinelle. Sarà, infine, il signor Daniele Minelli della sezione AIA di Varese a dirigere la sfida del Provinciale.

COME ARRIVA IL TRAPANI Sfida contro la sua ex squadra per Alessandro Calori, ancora a caccia del primo successo da tecnico granata. Per la sfida al Brescia out Colombatto e Citro (squalificati), Ferretti, Pagliarulo, Raffaello, Ciaramitaro, ai box causa infortunio. Possibile utilizzo del 3-5-2, con in campo tutto il potenziale offensivo. Davanti a Farelli, difesa con Casasola, Kresic. Legittimo. Esterni Fazio e Rizzato, in mezzo Nizzetto e Scozzarella, con Coronado a sostegno del duo De Cenco-Petkovic.

COME ARRIVA IL BRESCIA Ogni maledetta trasferta. Il Brescia vuole il colpo fuori casa, che manca oramai da mesi e sopratutto chiudere al meglio il 2016, magari sulla scorta delle posizioni playoff. Cristian Brocchi non potrà disporre dello squalificato Pinzi, più degli infortunati Lancini, Rossi, Ndoj, Morosini e Bubnjic. Solito 4-3-1-2 con Minelli tra i pali, Untersee e Racine terzini, Somma e Calabresi al centro della difesa. A metà campo, con Bisoli e Martinelli, largo a Jacopo Dall'Oglio, mentre sarà Sbrissa ad assistere il duo d'attacco Bonazzoli-Caracciolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Trapani (3-4-1-2) - Farelli; Casasola, Kresic, Legittimo; Fazio, Nizzetto, Scozzarella, Rizzato; Coronado; De Cenco, Petkovic. Allenatore: Calori.

Brescia (4-3-1-2) - Minelli; Untersee, Somma, Calabresi, Racine; Bisoli, Dall'Oglio, Martinelli; Sbrissa; Bonazzoli, Caracciolo. Allenatore: Brocchi.

ARBITRO: Minelli di Varese.