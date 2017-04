Le probabili formazioni di Vicenza-Pro Vercelli - Due assenze negli ospiti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Scende in campo la Serie B in questo lunedì in albis e mette in campo punti importantissimi per i vari obiettivi delle squadre di cadetteria. Al Romeo Menti il Vicenza ospita la Pro Vercelli per provare ad uscire dalla zona playout ed accorciare la distanza, ora di cinque punti, con gli uomini di Longo.

COME ARRIVA IL VICENZA -Bisoli convoca D'Elia nonostante l'affaticamento muscolare di questa settimana, ma il suo impiego dal primo minuto sembra ancora in dubbio. In avanti il tridente dovrebbe essere composto da Vita, Ebagua e De Luca.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Negli ospiti spicca l'assenza dello squalificato Emmanuello e dell'infortunato Mammarella. Dovrebbe essere Castiglia a sostituire il calciatore di proprietà dell'Atalanta, mentre in attacco pronto il tandem Bianchi-Aramu.

Le probabili formazioni

Vicenza (4-3-3): Vigorito; Pucino, Adejo, Esposito, Bianchi; Rizzo, Urso, Signori; Vita, Ebagua, De Luca. All.: Bisoli.

Pro Vercelli (3-5-2): Provedel; Legati, Bani, Luperto; Berra, Germano, Vives, Castiglia, Eguelfi; Aramu, Bianchi. All.: Longo.