Le probabili formazioni di Vicenza-Salernitana - De Luca contro Rosina

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Giuseppe De Luca © foto di Federico Gaetano

La venticinquesima giornata del campionato di Serie B si apre con la sfida tra Vicenza e Salernitana che questa sera si affronteranno allo stadio Menti, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.30. All'andata il match termino in favore dei veneti che si imposero a Salerno per 3-2. Nell'ultima giornata i campani hanno pareggiato in casa contro il Novara mentre l'undici di Bisoli ha perso la sfida col Bari.

COME ARRIVA IL VICENZA- Problemi tra i pali per Bisoli. Il tecnico biancorosso deve fare a meno di Benussi, stringerà i denti l'acciaccato Vgiorito. In difesa Zaccardo prenderà il posto di Esposito, mentre in attacco De Luca potrebbe essere preferito ad Ebagua.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Bollini ritrova Ronaldo oltre agli acciaccati Della Rocca e Donnarumma ma allo stesso tempo deve rinunciare a Perico. Il tecnico granata è pronto a riproporre il 4-3-3 con Rosina, Coda ed Improta. Conferma per Minala al centro del campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-2-3-1): Vigorito; Pucino, Zaccardo, Adejo, D'Elia; Gucher, Rizzo; Bellomo, Orlando,Vita; De Luca. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

SALERNITANA (4-3-3): Gomis; Bittante, Schiavi, Bernardini; Vitale; Busellato, Ronaldo, Minala; Rosina, Coda, Improta.Allenatore: Alberto Bollini.