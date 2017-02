Atalanta, Corriere di Bergamo: “In corsa fino alla fine”

© foto di Federico Gaetano

La squalifica di Gian Piero Gasperini è durata due settimane, più di una normale influenza. Ora, il rientrante mister è influenzato per davvero. E si presenta in sala stampa rauco e con qualche colpo di tosse. Non dovendo cantare a Sanremo però, il calo di voce poco preoccupa. Da evitare semmai, sono i cali di tensione per l’Atalanta che oggi affronta il Cagliari (alle 15 al Comunale), riporta il Corriere di Bergamo. La gara d’andata fu a netto appannaggio della squadra di Massimo Rastelli. Lo scorso settembre, al Sant’Elia finì 3-0 per i sardi. “In quell’occasione giocammo una pessima partita, specie nel secondo tempo”. Il Cagliari è una squadra “più temibile in casa ma con valori importanti, soprattutto in attacco”.