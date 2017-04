© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Rebus Destro". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il resto del Carlino. Il bomber del Bologna è in crisi. Ha il contratto per tre anni ma contro il Palermo è finito in panchina per scelta tecnica. E non sembra più inamovibile. Nelle ultime sei giornate il club e il giocatore dovrannodecidere se andare avanti o separarsi.