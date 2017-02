Chievo, Corriere del Veneto: “Con il Sassuolo è scontro filosofico”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due filosofie a confronto: la solidità del Chievo, opposta all’impostazione più offensiva del Sassuolo: “Noi giochiamo sugli inserimenti per cercare verticalità. Se domenica scorsa è stato difficile trovarli, il merito è dell’Udinese. La chiave di volta in campo rimane comunque sempre l’equilibrio”, ha detto Rolando Maran nel presentare la sfida. Siamo appena all’inizio di febbraio. A salvezza già in cassaforte, ci si chiede quali possano essere gli obiettivi da qui alla fine della stagione: “Noi abbiamo fatto un percorso costante. Non ci poniamo limiti. L’asticella va sempre alzata. Senza stimoli non si va da nessuna parte. Per questo cerco sempre di motivare i miei giocatori. Non mi stancherò mai di ripetere che bisogna mettersi in gioco tutti i giorni”, riporta il Corriere del Veneto.