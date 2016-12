Corriere del Mezzogiorno: "Per il Real i prezzi più alti di sempre: è polemica"

© foto di FM/TuttoNapoli.net

"Per il Real i prezzi più alti di sempre. E monta la polemica". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito ai tagliandi per l'ottavo di finale di Champions contro la squadra spagnola. Intanto Maradona attacca higuain e De Laurentiis.