Corriere della Sera: “Maradona a teatro, debutterà a Napoli a gennaio”

Diego Armando Maradona debutta a teatro, reciterà se stesso a Napoli con l'attore Alessandro Siani. È questa la notizia riportata dal Corriere della Sera in merito al Pibe de oro, che sarà protagonista il 16 gennaio dello spettacolo 'Tre volte dieci' al teatro San Carlo di Napoli. L'ex campione argentino era abituato a recitare in campo, con il 10 sulle spalle e quel sinistro magico che faceva cantare il pallone. A teatro, per Maradona, sarà una prima assoluta.