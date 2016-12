Corriere della Sera: “Roma ok, pari Napoli. Oggi si gioca a Doha”

© foto di www.imagephotoagency.it

Richiamo al campionato sulla prima pagina del Corriere della Sera, quotidiano che in taglio alto titola: “Roma ok, Napoli pari. Oggi la Supercoppa”. I giallorossi hanno battuto il Chievo Verona, mentre gli azzurri non sono andati oltre il pari sul campo della Fiorentina. Nel pomeriggio, alle 17.30, la Juventus sfida il Milan per la Supercoppa Italiana.