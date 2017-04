Corriere della Sera: "La Juve va col Pipita automatico"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve va col Pipita automatico, titola l'edizione odierna del Corriere della Sera nelle pagine sportive per celebrare la vittoria dei bianconeri con doppietta di Higuain. Il sesto scudetto è ormai ad un passo, considerando l'allungo a +8 sulla Roma ed un Higuain che va avanti a suon di doppiette ed a cui manca solo il gol al Camp Nou, dove non ha mai segnato in sei gare.