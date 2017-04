Corriere della Sera titola: "Che closing!"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Che closing", titola così nelle pagine sportive il Corriere della Sera per raccontare del drrny cinese pareggiato 2-2 grazie al gol al settimo di recupero di Zapata. L'Inter scappa via due volte, col Milan che costruisce occasioni e colpisce un palo, ma poi i nerazzurri si sciolgono alla fine quando hanno in mano la vittoria.