Corriere di Verona: "Poker Cagliari, Chievo in vacanza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chievo è già in vacanza, scrive quest'oggi il Corriere di Verona nel commentare il brutto 4-0 subito sul campo del Cagliari. Il vero Chievo non c'è più e arrivano quattro sberle dai rossoblù, come quattro sono i ko di fila (Bologna, Crotone, Juventus e Cagliari). Il campionato, fruttato una bella salvezza, rischia di chiudersi però verso il grigio.