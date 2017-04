Corriere Fiorentino: "Con tanti saluti all’Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con tanti saluti all’Europa. Aprono così le pagine sportive del Corriere Fiorentino che raccontano la sconfitta dei viola nella sfida interna con l'Empoli. Pasqual a Pasqua e l'Europa se ne va - si legge - col grintoso Empoli di Martusciello che stende Sousa e manda in frantumi i i piani di rimonta dei viola, lontani sei punti dal sesto posto. Dopo quasi vent'anni, l' Empoli torna a vincere al Franchi col penalty al 93' per un fallo di Borja Valero che non c'è.