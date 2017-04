Fiorentina-Empoli, Il Tirreno: “Chi perde è nei guai”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ il giorno di Fiorentina-Empoli, derby toscano in programma alle ore 15. Il Tirreno in edicola riserva spazio in prima pagina alla gara del Franchi, titolando: “Chi perde è nei guai”. I viola cercano il successo per tenere vive le speranze legate alla prossima Europa League, mentre gli azzurri non possono più sbagliare per tenere un buon margine di sicurezza dalla zona retrocessione.