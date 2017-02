Fiorentina, Il QS-La Nazione: "Viola senza scelta, servono i tre punti"

© foto di Federico De Luca

Sulla carta, scrive Il QS-La Nazione, la sfida di questa sera con l'Udinese è abbastanza semplice, ma la Fiorentina potrebbe complicarsi la vita saccheggiando il proprio repertorio di imprevedibilità: ansia casalinga da prestazione, supremazia non sfruttata, doppi vantaggi sprecati. Difficile fare previsioni quindi, anche se l'Udinese in classifica è tranquilla e non ha niente da chiedere al campionato, mentre i viola, almeno in teoria, sono sempre in corsa per l'Europa. Le buone notizie arrivano dall'infermeria: Kalinic è recuperato e dovrebbe tornare titolare in attacco. Ci sarà anche Saponara, che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e farà il suo debutto al Franchi, anche se quasi certamente partirà dalla panchina.