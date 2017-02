Fiorentina, Kalinic al Corriere della Sera: “Il mio no alla Cina”

© foto di Federico De Luca

“Non valgo i 50 milioni della clausola”, si schermisce Nikola Kalinic, abbassando gli occhi e il tono della voce, a disagio di fronte alle cifre pazzesche che agitano il calcio. “La Cina? Con un sì sarebbe stato tutto fatto. Anche se non so cosa avrebbe detto la società”, spiega Kalinic al Corriere della Sera. “Premetto che non so di preciso quanto fosse l’offerta. Ma i soldi non sono tutto nella vita. Sono arrivato nel calcio vero da appena un anno e mezzo e non volevo andarmene. Penso di avere ancora tanto da dare e da fare in Europa. Ho un’idea precisa in testa: affrontare i grandi campioni e giocare partite importanti. Due settimane fa ho parlato con il presidente Andrea Della Valle che mi ha detto di essere contento della mia scelta”.