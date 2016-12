Fiorentina, La Gazzetta dello Sport: “ BernardOscar, Napoli pareggia al 94'”

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport in prima pagina riserva spazio anche al 3-3 del Franchi tra Fiorentina e Napoli. “Bernard...Oscar, ma il Napoli pareggia al 94'”, il titolo del quotidiano. Decisivo, per gli azzurri, il rigore realizzato allo scadere da Gabbiadini. I partenopei, passati due volte in vantaggio, hanno rischiato la beffa vista la rimonta viola avviata da Bernardeschi.