Gazzetta del Sud: "Crotone, nel mirino c'è Garritano"

"Crotone, nel mirino c'è Garritano". La Gazzetta del Sud, in edicola oggi, fa il punto sul mercato dei pitagorici: per l'attacco piace l'esterno del Cesena, peraltro calabrese di origine. In difesa l'obiettivo è Luka Krajnc, alla Sampdoria in prestito dal Cagliari.