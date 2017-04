© foto di Federico De Luca

Spazio nelle pagine interne de Il Secolo XIX al Genoa e in particolare a due protagonisti della squadra ligure come Ivan Juric e Raffaele Palladino che dopo aver conquistato una storica promozione con il Crotone potrebbero condannare i calabresi alla retrocessione. “La controfavola” è il titolo del quotidiano che continua: “Juric e Palladino protagonisti della salita del Crotone in A, ma adesso la salvezza passa dalla condanna dei calabresi”.