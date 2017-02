© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria sul Crotone ha portato un po' d'aria fresca in casa Palermo. La salvezza è ancora un obiettivo difficile da raggiungere la me chance sono aumentate. Il prossimo test decisivo sarà quello contro l'Atalanta per il quale, come scrive il Giornale di Sicilia, "il Palermo si aggrappa al fattore Nestorovski". "Le reti del macedone - si legge ancora - hanno un peso specifico: quando non ha segnato, racimolati appena cinque punti. In Serie A è l'attaccante più decisivo, i suoi nove gol valgono oltre il 64% dei punti realizzati: più di Dzeko e Higuain".