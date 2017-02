Il Corriere del Mezzogiorno titola: “Napoli sette bellezze”

© foto di www.imagephotoagency.it

A dieci giorni dalla sfida di Champions contro il Real Madrid, il Napoli vince 7-1 a Bologna. È la prima volta nella storia, Sarri settebellezze può gonfiare il petto e gli avversari a fine gara chiedono scusa ai tifosi, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Scavalcata la Roma in classifica (giallorossi impegnati martedì contro la Fiorentina), riscattato il pari casalingo contro il Palermo, il Napoli sale in cattedra in maniera imperiosa. Tripletta di Hamsik (la prima in dieci anni), tripletta di Mertens e un gol di Insigne.