Il Corriere del Veneto: “Chievo , il derby tranquillo con l’Udinese”

© foto di Federico Gaetano

Chievo-Udinese è sfida di metà classifica tra due squadre appaiate a 28 punti in cerca di nuovi obiettivi per questo campionato. Entrambe giungono alla partita di oggi rigenerate dall’ultimo turno di campionato, che ha avuto l’effetto di un ricostituente, riporta il Corriere del Veneto -. Dopo quattro sconfitte consecutive (5 se aggiungiamo la partita di Coppa Italia persa a Firenze), il Chievo ha ritrovato ossigeno grazie al piedone corsaro di Roberto Inglese in “Zona Cesarini” all’Olimpico contro la Lazio. Chievo e Udinese viaggiano a braccetto in classifica, ma anche tra Maran e Delneri i conti sono in parità con una vittoria a testa nei confronti diretti.