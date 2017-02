© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera di oggi apre con la querelle nata tra Juventus e Inter dopo la vittoria bianconera del derby d'Italia: "Come una volta". Una sfida a distanza che non ha fine come succedeva ai tempi di Gianni Agnelli. Polemica durissima e scontro a suon di dichiarazioni. Ieri sono scesi in campo anche John Elkann e Zhang.