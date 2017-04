© foto di www.imagephotoagency.it

"Ronaldo si scatena: tripletta (con aiutino). Il Bayern saluta l'Europa". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Nel 4-2 real, il secondo gol del portoghese è in fuorigioco: passa Zidane. CR7 è il primo a raggiungere quota 100 in Champions: 85 le reti segnate per i blancos.