© foto di Antonio Vitiello

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la fine dell'era Berlusconi in casa Milan titolando: "Grazie Silvio". Il Cavaliere, presidente dei rossoneri per 31 anni, ha portato il calcio italiano sul tetto del mondo con 29 titoli e ben 7 Palloni d'oro. E' ufficiale il passaggio di proprietà a Yonghong Li.