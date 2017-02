© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le clamorose dichiarazioni di Radja Nainggolan: "Alla Juve sempre aiuti". Il belga attacca i bianconeri in un video girato da un tifoso: "Contro i bianconeri da quando sono nato, vincono sempre con una punizione o un rigore. Io alla Roma per batterli".