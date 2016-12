Il Corriere dello Sport-Stadio titola: "Kalinic resta"

© foto di Federico De Luca

"Kalinic resta". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina. Respinte subito tutte le offerte, l'attaccante non si muove da Firenze. Secondo il quotidiano i cinesi sarebbero arrivato a offrire 40 milioni, il West Ham e l'Aston Villa potrebbero arrivare a 45 ma i viola non trattano sulla clausola di 50.