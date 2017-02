© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Bayern Monaco ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista degli ottavi di finale di Champions League: "Per il Real Madrid sarà molto difficile, non è una sfida così scontata. Tra le 7 favorite metto la Juve: è cresciuta molto. Occhio al mio Bayern, siamo pronti".