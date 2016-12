Il Corriere dello Sport: "Visite a Rincon. Adesso la Juve aspetta Witsel"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si occupa in prima pagina del mercato di Juventus e Napoli. "Visite a Rincon. Adesso la Juve aspetta Witsel", si legge nel titolo in taglio alto. Ecco anche Pavoletti per il Napoli: esami ok e contratto fino al 2021.