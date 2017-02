© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre la pagina sportiva con le parole di Gomez rilasciate in Argentina: "Sono Papu, tutti mi vogliono". L'attaccante di Gasperini non si nasconde e dichiara: "Mi hanno cercato sia il Milan che la Roma, se chiama una big vado. Percassi lo sa". Poi, anche parlando di uno dei compagni che hanno più mercato dichiara: "Kessie? So che è già stato venduto alla Roma".