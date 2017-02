Il Corriere di Bologna titola: “Imbarazzante vergogna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Napoli straripante ha segnato 7 gol, infierendo su un Bologna che è entrato in campo, ammesso che ci sia entrato, senza testa e non da squadra di calcio. Tre gol Hamsik, 3 Mertens, 1 Insigne, 1 di Torosidis sull’1-3, e tutti a casa. Possiamo parlare anche di vergogna – scrive il Corriere di Bologna - e mercoledì contro il Milan c’è da attendersi dal Bologna quanto meno tante dosi di riscatto e una partita completamente diversa. Donadoni aveva chiesto coraggio alla sua squadra, ma avrebbe fatto meglio a chiederle di giocare con la testa e sempre con la testa di restare dentro la partita, perché non puoi pensare di affrontare il Napoli non coprendoti le spalle, lasciando ai suoi attaccanti vialoni infiniti con i semafori sempre verdi.