© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona dedica ampio spazio al Chievo reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Udinese titolando: "Un punto senza squilli". La partita di domenica non verrà ricordata per lo spettacolo ma intanto in casa clivense preoccupano le condizioni di capitan Pellissier: "Spero non sia nulla di grave", la dichiarazione dello stesso attaccante dopo il recente infortunio.