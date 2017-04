© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina apre con l'ultimo turno di Serie B e con la vittoria della squadra di Pecchia contro il Cittadella per 2-0: "Hellas, scatto per la A". Al Bentegodi si parte con i fischi e si finisce tra gli applausi. Bessa e Pazzini hanno permesso alla squadra scaligera di raggiungere il Frosinone in classifica.