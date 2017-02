© foto di Federico Gaetano

Riprendendo le parole di Sergio Gasparin ieri a TMW, Il Corriere di Verona di questa mattina, a proposito del Chievo Verona titola: "Gasparin si chiama fuori per il dopo Nember". L'ex ds del Vicenza ha confermato: "Se cercano solo un responsabile per l'area sportiva, non sono adatto".