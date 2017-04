© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Meggiorini, rottura del crociato: out 6 mesi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona che fa il punto sulle condizioni dell'attaccante. Meggiorini sarà operato dopo il grave infortunio contro il Cagliari: un problema per l’oggi, e un potenziale problema per il domani, cioè l’inizio (almeno) della prossima stagione.