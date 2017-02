Il Corriere Fiorentino: “Ecco Kalinic, l’anti divo”

© foto di Federico De Luca

Nikola Kalinic è sostanza, e tutto il resto non gli interessa granché. Ha il sorriso schivo e gentile, e quel velo di tristezza di chi arriva dall’Est, di chi è nato jugoslavo (classe 1988) e si è ritrovato croato a suon di bombe a soli sette anni., racconta il Corriere Fiorentino. “Non credo di valere 50 milioni, sono troppi”, sorride quasi incredulo ripensando a quella clausola che “in realtà ha voluto mettere la società. A me andava bene, ma non me ne sono occupato direttamente”.