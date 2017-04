Il Corriere Fiorentino: “Un derby, un bivio. Per due”

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina per l’Europa, l’Empoli per la salvezza. Il derby stavolta non è solo campanile e rivalità, ma si trasforma in bivio della stagione delle due toscane. Ai viola serve vincere e sfruttare il doppio turno casalingo (sabato prossimo arriva l’Inter) per agganciare il sesto posto, agli azzurri invece farebbe un gran comodo una botta di autostima dopo un periodo terribile fatto di 7 sconfitte e un pareggio, scrive il Corriere Fiorentino. Il derby però è il derby e spesso sfugge a ogni regola. Un po’ come quando, l’anno scorso, gli azzurri si trovarono sopra di 2 gol al Franchi, o come quando, proprio Martusciello, nell’ormai lontano ‘97, divenne eroe di Empoli con un gol allo scadere che regalò alla squadra azzurra l’unico successo della sua storia a Firenze.