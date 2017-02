© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Viola, è tempo di esami". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Domani sera, la Roma all'Olimpico: Kalinic recupera, Gonzalo invece non ce la fa. Per la Fiorentina inizia un mese decisivo in chiave Europa. Ma in ballo c'è soprattutto la riconferma di allenatore e "senatori". Chi resterà ancora qui?