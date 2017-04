© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Kalinic, una stangata mini". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Il croato dovrà scontare due giornate di squalifica per "espressione irriguardosa"rivolta a Mazzoleni dopo l'Empoli. L'attaccante salterà Inter e Palermo. La Fiorentina pensa al ricorso e spinge per l'uso della moviola in campionato.