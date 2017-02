© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino di questa mattina si concentra sui rientri viola in vista della sfida di domani sera contro l'Udinese titolando: "Sousa, ritorni e (forse) debutti". Via libera da parte dei medici per il ritorno di Kalinic, ma anche per l'impiego dell'ex Empoli Saponara. Il trequartista è pronto a esordire davanti al nuovo pubblico del Franchi contro i bianconeri di Delneri.