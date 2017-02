© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino di oggi, in vista del posticipo contro la Roma titola: "Sfida Capitale, senza Kalinic". I viola stasera andranno all'Olimpico per provare ad allungare la striscia positiva in campionato, ma senza l'attaccante croato ancora infortunato. Sousa in conferenza stampa: "La mentalità resta la stessa, in campo andremo per vincere".