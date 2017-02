Il Gazzettino: "Delneri carica l'Udinese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Delneri carica l'Udinese", scrive Il Gazzettino in edicola questa mattina. "Un pari non ci basta", afferma il tecnico dei friulani. Stasera in casa dell'Udinese i bianconeri sono decisi a far punti. Delneri non rinuncia a schierare tre attaccanti.