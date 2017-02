© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importante sia sul campo che fuori per la Roma. Come scrive Il Giornale il club giallorosso nelle prossime ore si misurerà sia sul fronte dell'abbattimento delle barriere all'Olimpico, su quello dello stadio nuovo e infine sul campo con la gara contro la Fiorentina. "Incontri decisivi al Viminale e in Campidoglio. All'Olimpico c'è da rispondere a Juve e Napoli".